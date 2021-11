Když si pan Jan z Trutnova začátkem října všiml dvou podivných mužů u jedné z tamních firem, neváhal a zavolal na policii. Dvojice se mu zdála podezřelá. Od strážníků se informace ihned dostala i ke kolegům od státní policie.

„Společně pak vyrazili na místo a následně i za pomoci služebního psa Sancha policisté zadrželi dvojici cizinců, kteří již mají trestní minulost a do areálu měli zamířit už poněkolikáté pro hliníkové disky a pneumatiky,“ uvedl mluvčí policie Lukáš Vincenc.

Policisté jsou za jakoukoliv pomoc či spolupráci od občanů vděční, sami totiž nemohou být všude. „Takové pomoci si bezesporu vážíme a nejen pro nás je velmi cenná,“ říká mluvčí. Muž totiž tím, že vše oznámil na policii, zachránil věci, které chtěla dvojice ukrást.

Rozhodli se mu proto poděkovat. „Přijde mi to úplně normální, že jsem zavolal, a udělal by to snad každý. Každopádně jsem rád, že jsem pomohl a mé oznámení mělo smysl,“ komentuje skromně svůj čin. Kvůli jeho ochraně a probíhajícímu vyšetřování ale jeho fotku nezveřejnili.

„Rozhodl jsem se všímavému občanovi poděkovat osobně a alespoň krátce se s ním potkat. Velmi oceňuji jeho lidský přístup, všímavost i skromnost. Díky jeho pohotové reakci jsme oba muže zadrželi a zamezili tak dalším škodám, neboť je velmi pravděpodobné, že by v trestné činnosti dále pokračovali,“ dodává závěrem plukovník Pavel Škandera.