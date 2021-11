V exkluzivním rozhovoru pro víkendové vydání The Mail on Sunday Nakscije Miftariová vzpomíná, jak Christian B. mlčel, když téma Madeleinina únosu nadhodili přátelé během večírku v jejich bytě v severoněmeckém Braunschweigu na začátku roku 2014. „Vzpomínám si, že na tu otázku neodpověděl. Když odešli, zeptala jsem se na Maddie, protože jsem o ní nic nevěděla,“ řekla.

Na dotaz měl Christian B. odpovědět: „O Maddie vím, byl jsem v té době poblíž hotelu, jelikož jsem nedaleko od něj bydlel. Víc k tomu neřeknu. Nejsem zas tak hloupý.“ Němečtí prokurátoři jsou přesvědčeni, že 44letý sexuální predátor Christian B. unesl 3. května 2007 z letoviska Ocean Club v Praia da Luz tehdy tříletou Madeleine, ale pro vznesení obvinění nemají stále dostatek důkazů.

Miftariová svou zkušenost, již sdělila německé policii. Pokud je příběh pravdivý, byla by první osobou, které se Christian B. přiznal, že byl na místě činu. Pětadvacetiletá Miftariová dále vypověděla, jak byla vyděšená z jeho násilnického a panovačného chování. Mimo jiné i z toho, že zjistila jeho zájem o dětskou pornografii.

V roce 2013 jí bylo pouhých 17 let, když se seznámila se zdánlivě okouzlujícím a štědrým majitelem kiosku v Braunschweigu, kam si šla koupit sladkosti. Když jej žena viděla poprvé, telefonoval zrovna u svého stánku. Oslovil ji: „Dobrý den, paní, jak vám mohu pomoci?“. „Překvapilo mě to, protože mi ještě nikdo neřekl paní,“ vzpomíná pětadvacetiletá žena.

Když si Nakscije vybrala a zeptala se ho, kolik má zaplatit, prý odvětil: „Nic, dáma v mém stánku nemusí platit.“ Přestože byla o polovinu mladší než Christian B., začali spolu chodit a Miftariová dokonce uvažovala o svatbě. Ale asi po roce našla v jeho mobilním telefonu a notebooku dětskou pornografii, na které byly z velké části zobrazeny blonďaté dívky. Na některých videích byl i Christian B. Když ho s tím konfrontovala, muž na ni zaútočil.

„Zeptala jsem se ho na ta videa a fotky a on mě praštil. Spadla jsem ze schodů a asi deset minut jsem byla v bezvědomí,“ popisuje svůj traumatický zážitek. Miftariová a její matka útok nahlásily na policii, kteří ihned provedli razii v bytě, při níž nalezli počítač se stovkami fotografií a desítkami videí s dětskou pornografií. Na několika podle ní vystupoval sám Christian B. a zachycovala, jak v parku zneužívá pětiletou dceru jedné ze svých předchozích přítelkyň.

Miftariová, německá muslimka kosovského původu, ignorovala prosby své matky a zůstala s Christianem B.v kontaktu i poté, co uprchl do Portugalska, když na něj byl vydán zatykač. Nakonec byl v roce 2017 vrácen do Německa a později i odsouzen k 15 měsícům vězení za zneužívání pětiletého dítěte. Německá policie oznámila, že je hlavním podezřelým v případu Madeleine v červnu 2020, kdy si tento trest ještě odpykával. Mezitím byl odsouzen za sexuální napadení důchodkyně.