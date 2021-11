Mělo jít o přípravný turnaj k očekávanému Mistrovství světa ve Švédsku. Českoslovenští hokejisté ale čelili množství problémů. Úřady nedovolily odcestovat na přípravu v roce 1948 všem sportovcům. To nejhorší ale mělo přijít. Šestice hokejistů nasedla do rezervního letounu k letu z Anglie do Francie. Jenže ten zmizel nad kanálem La Manche! Tragédii nikdo nepřežil a rodiny nešťastníků si ještě vzali na paškál komunističtí představitelé, kteří měli svou verzi záhadné události.

Československá reprezentace stála na prahu nové výzvy. Tým převzal trenér Antonín Vodička a hokejisté měli na programu přípravu k velmi očekávanému Mistrovství světa v roce 1949 ve Švédsku. Ta měla proběhnout ve Francii a Velké Británii. Pro hráče ale nastalo před odletem byrokratické peklo. Někteří z nich dokonce na první zápas kvůli problémům z Prahy odletěli až v den jeho konání. A aby toho nebylo málo, brankář Jarkovský a obránce Švarc se dostali na místo konání až den poté. Reprezentace mezitím ve Francii i oslabená porazila tým Club Racing Paris 4:3.

Vítězný československý tým měl mít v neděli volno, ale nastaly zmatky. Vedení týmu se dozvědělo, že bude muset neodkladně k dalším utkáním odcestovat téhož dne do Londýna. S tím souvisely další problémy. Lety byly obsazené a výprava se tak znovu musela rozdělit. Obránci Šťovík s Pokorným a útočníci Troják se Stiborem museli čekat na pondělí kvůli udělení víz. Do toho se k nim ještě přidal již zmínění brankář Jarkovský a obránce Švarc, kteří se konečně dostali alespoň do Paříže.

O šest členů našeho týmu se před odletem starali lidé z velvyslanectví. Ti přišli s řešením, které se později ukázalo jako osudné. Francouzský zástupce pro československé hokejisty dohodl u společnosti Mercure odlet zvláštního letounu značky Beechcraft.

Dvoumotorové letadlo vystartovalo za nevlídného počasí z Paříže. Letounu nepřálo ani zpoždění před startem, nabralo dvě hodiny. Šest československých hokejistů a jejich zavazadla měl přes průliv La Manche přepravit spolumajitel a kapitán letadla, hrdina odboje, René de Narbonne. Pilot trasu moc dobře znal, měl ji pečlivě nalétanou.

Byl ale údajně známý tím, že často nedbal navigačních pravidel. I tentokrát, navzdory pokynům leteckého dispečera, z kurzu uhnul a letěl podél pobřeží směrem na Cherbourg.

Ve zhoršujícím se počasí podala posádka poslední hlášení v 17 hodin a 39 minut z oblasti mezi Le Mans, Evreux a Rouenem. Všechny další pokusy o spojení s jeho doprovodným radiotelegrafistou byly neúspěšné, letadlo s osmi muži zmizelo beze stopy.

Ihned se rozjelo pátrání, do kterého byly nejdříve zapojeny vzdušné síly a poté i britské lodě. Naděje ale postupem času pohasínala. Zbylá československá výprava se proto předčasně vrátila z Londýna do Prahy. Jediné, co se podařilo po několika dnech najít, bylo tělo kapitána letounu. Bylo tak jasno, že letoun opravdu havaroval.

A aby toho nebylo málo, v Československu se začalo šuškat, že šestice hokejistů patrně emigrovala. Letoun podle některých funkcionářů vůbec nehavaroval a sportovce odnesl kdovíkam. To se nepříznivě odrazilo na životech rodin všech zemřelých hokejistů. Ti čelili krutým výslechům a perzekuci. Například rodinu Ladislava Trojáka čekala neustálá šikana a nakonec byla nuceně vystěhována. Smutný příběh a tragédie, k níž došlo před šedesáti lety, tak ovlivnil životy dalších nevinných lidí.