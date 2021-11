Tragická nehoda lanovky pod Ještědem si vyžádala jeden lidský život. Po pádu z třiceti metrů zemřel průvodčí. Šance na přežití měl prakticky nulové, z jeho kabiny zůstal už jen kus šrotu. Stačilo málo a následky mohly být ještě horší. O kus dál se naštěstí zasekla kabina se 14 lidmi.

Případ vyšetřují policisté společně s inspektory Drážní inspekce pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou od dvou do osmi let. „Máme přizvané znalce z oborů, kteří nám vlastní expertizou mohou dopomoci k objasnění celého případu," řekl policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Policie žádá případné svědky pádu lanovky o spolupráci. Ozvat se můžete na lince 158.

Mohlo jít o sabotáž?

Předseda Asociace lanových drah Jakub Juračka pro server Novinky.cz uvedl, že ho neštěstí zarmoutilo. „Jsem z toho nešťastný a smutný. Vyhasl mladý život a samotného by mě zajímalo, co se stalo a proč,“ řekl Právu.

Za možnou příčinu tragédie označil i sabotáž. „Nikdo to nyní nezmiňuje, ale teoreticky tam mohl hrát roli i faktor sabotáže. Společnost je dnes rozdělená a po covidu se vyrojilo hodně šílenců, takže tady se nedá vyloučit nic. Ale všechno jsou to spekulace, a dokud se neuzavře vyšetřování, nemůžeme tvrdit nic,“ řekl předseda Juračka.

Nedlouho po nehodě vyšlo najevo, že by jednou z příčin mohlo být prasklé tažné lano. „Nevíme, jestli se tažné lano roztrhlo, nebo zda kabina spadla a v důsledku toho se to lano přetrhlo. Všechno jsou to jen spekulace. Pokud to nikdo neviděl nebo nenatočil, tak v tuto chvíli nelze říct, co přesně se stalo, a bude si to vyžadovat spoustu expertíz a objasnění potrvá měsíce. Na to nikdo nepřijde za týden,“ dodal Juračka.