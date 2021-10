To se jen tak nevidí. Místo lékařů „operovali" v pardubické nemocnici hasiči. Bruskou sundavali ženě prstýnek z nateklého prstu, který se zdravotníkům nedařilo dostat dolů.

Nateklý prst a na něm prstýnek, to nemusí dopadnout dobře. Navíc je to v takovém případě i dost bolestivé. Žena z Pardubic se proto s tímto problémem vydala do nemocnice.

Lékaři se snažili ženě pomoci a ulevit jí, bohužel to nešlo. „Ženě natekl prst, a prstýnek z chirurgické oceli se jí už nepodařilo sundat. Bohužel lékařům se taktéž nepodařilo prstýnek z prstu šetrně sejmout, a tak nastoupili hasiči," napsala mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková.

Hasičům už stačila jen bruska, voda a trocha citu v ruce. „Během krátké chvíle hasiči zbavili nateklý prst kovového kroužku. Ženě se ulevilo a my jsme rádi, že se operace vydařila," dodala mluvčí hasičů.