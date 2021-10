„Špatné parkování řešíme každý den a jen tak něco nás nepřekvapí. Tankový podvozek trčící v bezradné dopravní situaci však každý den nevidíme,“ napsali na sociálních sítích městští strážníci z Pardubic.

Dvě osobní auta blokovala vjezd do firmy vyrábějící radarová zařízení. Právě do jejího areálu potřeboval vjet řidič náklaďáku vezoucího tank. Vzhledem k tomu, že to kvůli špatně zaparkovaným vozům nebylo možné, zavolal na pomoc strážníky.

„Jistě, byla tu možnost složit náklad před vraty, využít výhod pásového podvozku převáženého obrněnce a zmuchlat obě překážky tak, že by je ani v kovošrotu nepoznali,“ uvedli s humorem policisté a dodali, že však nakonec zvolili variantu, při níž nebylo nic zničeno.

Dva řidiče špatně zaparkovaných aut strážníci našli v nedaleké restauraci. Oba dostali pokutu 1500, svým jednáním totiž zdrželi kamioňáka o celou hodinu.