Poručík Adrian Werner (†32) z Albrechtic u Českého Těšína se dal k vojákům v roce 2007. Nastoupil k 71. mechanizovanému praporu do Hranic na Moravě. Nejdřív jako kulometník, pak jako velitel 2. palebné čety minometné baterie.

Osudná mise v Afghánistánu

Za svou celou službu se vydal třikrát na zahraniční misi, z toho dvakrát do Kosova a jednou do Afghánistánu. Tam měl působit jako instruktor výcvikového týmu.

Na jaře roku 2011 se Adrian oženil se svou ženou Aničkou. „Kvůli misi musel už svatbu jednou odložit. Hned po svatbě odjel do Afghánistánu, a už se nevrátil,“ sdělili Blesku Wernerovi přátelé. Podle nich chtěl Adrian po návratu z Afghánistánu koupit pozemek, postavit dům a zplodit potomka.

Utrpěl vážná zranění

Bylo 6. července, když je na předsunuté základně COP SALAR v afghánské provincii Wardak napadli nepřátelé. Werner byl při obraně základny těžce zraněn. Kolegové mu okamžitě poskytli první pomoc.

Byl nutný jeho transport do zdravotnického zařízení na základně SHANK. Český polní chirurgický tým v Kábulu byl už připravený bojovat o jeho život. Následujícího dne byl českým speciálem přepraven do České republiky.

Tři měsíce bojoval o život

Odtud putoval do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Pak byl po dohodě s rodinou převezen do vojenské nemocnice v Olomouci. Tam bohužel 9. října 2011 svým zraněním podlehl. O život bojoval dlouhých 98 dní.

Později byl tehdejším ministrem obrany Alexandrem Vondrou in memoriam povýšen do hodnosti poručíka. Dále mu byla udělena medaile za služby v zahraničí. „Nikdo si tato ocenění nezaslouží tak jako on. Byl to hrdina a člověk, který měl srdce na svém místě. Obětoval pro druhé to nejcennější, co měl, svůj život,“ řekl tehdy Vondra.