Jako jeden z nejhrůznějších nálezů popisují členové spolku Mikeš nález kocoura, který se doplazil před dům náhodných lidí. Zvíře už nemělo ani sílu se hýbat, zachránila ho až žena. Když ho chtěla uložit do přenosky, nestačila se divit.

Kocour byl extrémně vyhublý. „Doslova jen kosti a kožich, z kterého začaly padat larvy, jakmile ho zachránkyně zvedla a přendávala do přenosky. Larvy, které ho již začínaly žrát zaživa,“ uvádějí zachránci ze spolku Mikeš HS.

Zvíře se ze všech sil snažili zachránit. „Šance tam je, i když ne veliká. Děkujeme panu MVDr. Štursovi a jeho kolektivu za boj o jeho život a držíme pěsti, ať to zvládne,“ informovali. Později ale přišla smutná zpráva. „Přes veškerou snahu a péči svůj boj o život nad ránem prohrál. Je nám to moc líto, pomoc pro něj bohužel přišla příliš pozdě,“ popsali.

Dobrodinci mu chtěli pomoci i sbírkou, která by ho snad zachránila. „Děkujeme všem, kdo přispěl na jeho záchranu, po úhradě veterinárních úkonů zbylé peníze použijeme na léčbu nalezených koťátek, které jsou v naší péči. Pokud by někdo chtěl vrátit příspěvek zpět, kontaktujte nám prosím do zpráv,“ dodávají. Podpořit spolek můžete zde.