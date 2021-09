Pět lidí včetně dítěte se v úterý zranilo při nehodě policejního a osobního vozu u Krupé na Rakovnicku. Jedna žena je v kritickém stavu. Policejní automobil jel k zásahu a měl zapnuté majáky. Na místě zasahovaly dva vrtulníky.

Policejní mluvčí Michaela Richterové uvedla, že zatím není jasné, zda policejní vůz vyjížděl z vedlejší silnice. „Veškeré okolnosti střetu vyšetřují policisté na místě," řekla Richterová ČTK. Ve druhém autě cestovali muž, žena a dítě.

Dva policisté mají podle mluvčí záchrany Petry Homolové lehčí zranění a sanitky je převezly do pražské nemocnice Motol. „Ženu z osobního auta v kritickém stavu přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích, muže se středně těžkými poraněními do plzeňské nemocnice," uvedla Homolová. Dítě je na urgentním příjmu v Motole.