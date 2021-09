Amy Hallová se svou rodinou bydlela v britském městě Hayfield v hrabství Derbyshire. Ve čtvrtek náhle odešla ze svého domu neznámo kam. Podle kamerových záznamů opustila dům v jednu hodinu odpoledne. Na sobě měla černé legíny, tmavě modrou bundu a bílé tenisky.

Po sedmnáctileté dívce začala pátrat policie. Na sociální síti Facebook oznámili nakonec strážci zákona smutnou zprávu. Amy byla nalezena mrtvá. „Oficiální identifikace sedmnáctileté dívky ještě neproběhla, policisté připravují dokumenty pro koronera,“ uvedli vyšetřovatelé s tím, že případ nevyšetřují jako násilný čin.

Zdrcená máma náctileté dívky Nicky Hallová poté, co se dozvěděla o nálezu těla, informovala všechny dobrovolníky, kteří se podíleli na pátrání na sociální síti. „Nemohu uvěřit, že to říkám, ale cítím závazek k lidem, kteří organizovali pátrání,“ napsala. „Odpočívej v pokoji, Amy, vím, že jsme byli přáteli jen krátkou chvíli, jsem šťastný, že jsem tě potkal,“ napsal jeden z kamarádů. „Všichni jsme zdrceni. Byla to milá dívka. Anděl,“ uvedl pro britský deník The Sun dědeček Amy Sewart Turnbull. „Je to strašlivá zpráva,“ řekl soused rodiny Richard Hughes (54) s tím, že všichni doufali, že se Amy najde živá a zdravá.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.