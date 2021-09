Arizonští policisté vyšetřují případ vraždy v domácnosti. Matka zemřela poté, co ji její pětiletý syn střelil do hrudi ruční zbraní.

Michele Coxová (†38) byla v pátek zastřelena ve svém rodinném domě v Casa Grande jižně od Phoenixu. Záchranáři matku čtyř dětí letecky transportovali do nemocnice krátce poté, co utrpěla závažné střelné zranění. Lékařům se ženu nepodařilo zachránit.

Policie Casa Grande uvedla, že všechny čtyři děti ve věku od 4 do 12 let i její čtyřicetiletý přítel byli v době střelby doma. Během incidentu nebyl nikdo další zraněn, uvedly úřady. „Přestože vyšetřování stále probíhá, detektivové určili, že za střelbu byl zodpovědný pětiletý syn oběti. V současné době se detektivové domnívají, že šlo nešťastnou náhodu,“ uvedla policie pro deník New York Post.

Na místě činu byla nalezena ruční zbraň. Policie uvedla, že probíhá vyšetřování s cílem „zjistit, zda došlo ke zločinu“. „Tato nešťastná událost všem připomněla, že vlastnictví a ochrana střelné zbraně vyžaduje vysokou zodpovědnost od majitele. Nemělo by být prioritou mít zbraň v domácnosti, zvláště pokud jsou zde přítomny děti,“ uvádí v prohlášení.