Centrální oblast státu na jihu USA v noci z pátku na sobotu zasáhly silné deště, které místní meteorologické služby označily za „historické“.

„V této části Tennessee za šest hodin v sobotu ráno napršelo mezi 22 až 43 centimetry a špatné počasí vydrželo až do sobotní noci,“ citovala agentura AFP záchranné složky. V okrese Humphreys za sobotu napršelo 43 centimetrů vody, což je podle americké Národní meteorologické služby (NWS) o osm centimetrů více, než byl pro Tennessee dosavadní denní rekord.

Voda zaplavila ulice, odnášela automobily a těžce poškodila budovy. Na některých místech déšť přerušil dodávky elektřiny a provoz mobilní sítě. Záplavy postihly zejména okresy Dickson, Hickman, Houston a Humphreys a město Waverly západně od Nashvillu.

Bylo to jako tsunami

Obyvatelé Tennessee měli jen málo času se na záplavy připravit. „Někteří z nich to přirovnali k přílivové vlně. Včera to prostě všechny překvapilo," uvedl starosta města Waverly Buddy Frazier. Listu The Tennessean sdělil, že nejmladším obětem bylo sedm měsíců. Jednalo se o dvojčata, která voda podle rodiny vzala otci z rukou, napsala agentura AP.

„Přišli jsme o hodně silnic, jak menších silniček, tak větších dopravních tepen. Za mých 28 let je to to nejhorší, co jsem kdy viděl," uvedl zástupce šerifa v okresu Humphreys Rob Edwards. Listu The New York Times potvrdil, že pokračují záchranné práce. Očekává také, že bilance obětí se zjišťováním rozsahu škod ještě vzroste.