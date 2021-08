Zabulon Simantov (62) je obchodník s koberci a šperky, který se narodil v Herátu. Po smrti Jicchaka Leviho v roce 2005 se stal posledním známým Židem v Afghánistánu a v Kábulu spravuje synagogu. V současné době mohl utéci před Tálibánem, jenž se v zemi dostal zpět k moci, nicméně po zachráncích požadoval peníze na splacení dluhů. Když byl odmítnut, rozhodl se v zemi zůstat. Tálibánci ho přitom už jednou do vězení zavřeli, nicméně se tam hádal s Levim a tak je raději fundamentalisté propustili.

Na neobvyklý případ takzvaného posledního Žida v Afghánistánu upozornil server Haaretz. Simantov žádal dobrovolníky, kteří pomáhali při evakuaci osob, o peníze. Údajně měl nějaké dluhy, jež bylo třeba zaplatit, než zemi opustí. Když mu lidé odmítli finance dát, rozhodl se, že zůstane v Kábulu.

„Neplatím Židům za to, aby si zachránili život. Jsem tu, abych pomáhal. Nejsem tu, abych vám platil za záchranu života,“ prozradil serveru izraelsko-americký podnikatel Moti Kahana. Ten se podílí na evakuaci osob.

Televizní stanici WION Simantov nicméně tvrdil, že neodchází proto, že se chce starat o synagogu. Zvláštní je, že ještě na jaře tohoto roku plánoval, že na podzim se odstěhuje do Jeruzaléma. Jeho odchodem by zřejmě v Afghánistánu již nezbyli žádní Židé, kteří tam s největší pravděpodobností žili více než 2 000 let.

Kontroverzní je také jeho obrovský spor s Jicchakou Levim. V roce 1998 totiž Levi napsal ministru vnitra tehdejší tálibánské vlády a obvinil Simantova z krádeže židovského kulturního dědictví. Ten si to nenechal líbit a udal souseda za to, že prodává alkohol a provozuje tajný nevěstinec. Tálibánci měli jejich sporů dost a poslali je do vězení, tam ale ve svých hádkách pokračovali, a tak byli raději propuštěni.