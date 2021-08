Na Českokrumlovsku zemřel v noci na úterý cyklista. Havaroval poté, co jel pravděpodobně moc rychle a sjel do příkopu. Za posledních deset dnů je to třetí tragická nehoda cyklisty v jižních Čechách. Na policejním webu o tom informoval krajský policejní mluvčí Milan Bajcura.