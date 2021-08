Po pěti letech se uzavřel případ Michaely Č. (†20), která tragicky zemřela v roce 2016 mezi obcemi Vojčice a Horovce. Nadějnou kynoložku tam svým vozem srazila Miroslava F. z Trebišova, která řídila pod vlivem alkoholu a drog. Miška zemřela na místě. V roce 2017 Miroslavu okresní soud poslal na osm let za mříže, ovšem Miroslava se proti rozsudku odvolala. Krajský soud v Košicích byl shovívavější a trest snížil o pět let! Rodina tragicky zesnulé milovnice psů s verdiktem nesouhlasí.

Tragická nehoda se stala mezi obcemi Vojčice a Horovce. Rodačka z Trebišova Miroslava tam srazila nadějnou kynoložku Michaelu. Dvacetiletá žena byla na místě mrtvá. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň byla Miroslava v den tragédie pod vlivem alkoholu. V krvi měla mít až 2,55 promile. Silnicemi se navíc řítila obrovskou rychlostí a to až 131 km/h! Požít měla i čtyři tablety diazepamu.

Nižší trest

V roce 2017 se jejím případem zabýval Okresní soud v Trebišově, který ji odsoudil na osm let za mřížemi. Navíc dostala zákaz řídit a to doživotně. Ovšem Miroslava se proti verdiktu odvolala. Čtyři roky poté, co s osmiletým trestem opustila soudní síň, se jejím případem zabýval Krajský soud v Košicích.

Podle výše zmíněného deníku se Miroslava před soudem kála a omluvila se otci zesnulé Mišky. Tragédie prý poznamenala i její život a léčit se měla na psychiatrii. Navíc se stala matkou dcery Sofie, která je autistka a je i matkou chlapce. Soud jí nakonec snížil trest a poslal ji do vězení na tři roky.

Zdrcená rodina

Rodina Mišky, která navštěvuje dívčin hrob, s rozsudkem nesouhlasí. Podle nich je příliš nízký. „Jsme rádi, že to už všechno skončilo, ačkoliv nejsme spokojeni s rozsudkem. Když si odsouzená odpyká polovinu trestu, určitě požádá o propuštění na podmínku. Tušil jsem, že soudce trest podstatně sníží,“ uvedl otec Mišky pro Plus Jeden Deň. „Před každým jednáním, ale i během něh se nám vracely tragické okamžiky. Ať už by byl rozsudek jakýkoliv, naši Mišku nám nevrátí,“ dodala maminka Mišky.

