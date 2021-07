Malý James Oizan-Chapon zemřel při nehodě poté, co jeho otčím, který ho unesl, narazil do stromu. (Autor: GoFundMe)

Ve čtvrtek v půl čtvrté odpoledne se mezi partnery Yasmin Cidovou a Ryanem Yatesem strhla hádka. Po hádce se Ryan rozhodl, že odjede od své přítelkyně pryč. Vzal však prý s sebou jejího syna Jamese. Tříletého chlapce posadil do vozu a ujel. Zoufala máma se je snažila dohonit, ale marně.

Podle informací People Ryan ztratil nad vozem kontrolu, vyletěl ze silnice a narazil přímo do stromu. Auto pak začalo hořet. Malý chlapec ani jeho otčím nepřežil. „Hned po nárazu jsem zaslechla dva dunivé zvuky a pak žena plakala pro své dítě. Křičela: „Moje dítě! Moje dítě! Vlastně jsem začala plakat, když jsem to slyšela, protože jsem se cítila opravdu bezmocná,“ uvedla svědkyně Elizabeth Velasco. „Byl zábavný, byl nebojácný. Na všechno se hned vrhl,“ uvedla nešťastná teta Tiffany Velasquezová.

„Je to tak nešťastné a on si to nezasloužil. Zasloužil si příležitost žít plný a krásný život. Je to velmi těžké. Velmi těžké,“ dodala teta. Rodina založila veřejnou sbírku na GoFundMe, aby měla peníze na pohřeb malého chlapce. „Žádáme v této obtížné době o finanční a emocionální podporu, abychom mohli uctít jeho krátký život,“ uvádí na stránce rodina.

