Nebohý chlapec byl nalezen v bezvědomí na příjezdové cestě ve Springfieldu. V autě měl zůstat sám poté, co několik hodin předtím přijel společně s rodiči a sourozenci domů. Ačkoli se hocha policisté snažili oživit, po příjezdu do nemocnice byl prohlášen za mrtvého. „Nemám důvod pochybovat o tom, že šlo o tragickou nehodu,“ řekl poručík John Lieb podle deníku New York Post.

Podle Lieba sourozenci pětiletého chlapce vystoupili z auta, ale zapomněli na něj, přičemž ho nechali v zamčeném vozu připoutaného k sedačce. „Okolnosti, které vedly k tomu, že dítě zůstalo v dětské sedačce, jsou stále předmětem vyšetřování,“ dodal policista.

Jak dlouho přesně byl mladý hoch v autě není jasné. Vyšetřovatelé se ale domnívají, že šlo o několik hodin. Příčinu úmrtí mladého Američana určí až pitva, ale s největší pravděpodobnosti došlo k přehřátí organismu.