Houbařská sezóna už nějakou chvíli jede na plné obrátky. S tím ale souvisí i případy otrav jedovatými houbami, a na to se musí připravit záchranáři napříč celou republikou. „Pokud se hodláte pokochat pohledem na plný košík krásných hříbků, které si nesete z lesa, je všechno v pořádku. Pokud si ale nejste jisti tím, jaké houby máte v košíku, raději je nechte stát na místě,“ radí záchranáři z Královéhradeckého kraje.

Už za sebou mají i zásah u otravy po muchomůrce tygrované. V úterý vpodvečer se z lesa s plným košíkem hub vrátila trojice z Královéhradeckého kraje. „Dvě ženy a muž ve věku od 55 do 62 let museli být ošetřeni třemi výjezdovými skupinami z Hradce Králové a Opočna, poté, co se u nich projevily příznaky otravy krátce po konzumaci smaženice,“ uvedli záchranáři. Po ošetření byli všichni převezeni do nemocnice.

Záchranáři radí

Jak rychle přijdou příznaky? Podle záchranářů to může být během několika minut nebo i hodin. „Projevit se mohou typicky zažívacími problémy - nevolností, bolestmi břicha nebo zvracením. V některých případech, jako třeba právě u muchomůrky tygrované nebo např. lysohlávek, se objevují halucinace, poruchy koordinace nebo vědomí,“ uvádějí s tím, že u lidí se srdečním onemocněním by to mohlo skončit i smrtí.

Pokud nejste zrovna nejzkušenější houbař, je dobré s sebou nosit atlas hub. Například příznaky nejnebezpečnější a smrtelné muchomůrky zelené přichází až po několika hodinách. A to ve chvíli, kdy už jsou zasaženy vnitřní orgány – hlavně játra. Nicméně tou nejbezpečnější prevencí je: Neznám, nesbírám.