Opilého a pořezaného muže původem ze Slovenska našla hlídka pardubických strážníků v Polabinách. Byl značně opilý, dokazuje to i poměrně vysoká hodnota na přístroji pro měření hladiny alkoholu v krvi – 3,63 promile.

Za normálních okolností by patrně ihned skončil na záchytce, zranění na ruce to ale nedovolovalo. Flaškou od slivovice se totiž muž pořezal. „Muž pod stromem nejprve musel na lékařské ošetření, protože si úmyslně pořezal ruku, z které mu tekla krev. Poté, co mu bylo poskytnuto lékařské ošetření, byl převezen na záchytku, kde již zůstal do svého vystřízlivění," řekla Deníku mluvčí strážníků Lucie Klementová.

Muže tak hlídka zachránila. Paradoxní ale je, že měl na ruce vytetováno ACAB – „all cops are bastards“. V překladu to znamená, že jsou „všichni policajti jsou bastardi“. „Když jsi děsnej drsnej a navždy ACAB frajer s 3,64 promile v žíle, ale pak tě na ulici ty naši bastardi musej zachraňovat, protože si lahví od slivky tu žílu otevřeš.. Ale i takovým samozřejmě pomůžeme,“ okomentovali úsměvnou situaci strážníci.

Nápis používají převážně lidé, kteří nemají policisty a strážníky v lásce. Nejpopulárnější je mezi fanoušky, tzv. hooligans.