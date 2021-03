Češi jsou tolerantnější k homosexuálům než Slováci, ti jsou zas vlídnější k přistěhovalcům

Mladí Češi a Slováci se liší ve svých postojích k sexuálním, náboženským a etnickým menšinám. Ve vztahu k homosexuálům jsou tolerantnější Češi, kteří se zároveň staví pozitivněji k pití alkoholu, konzumaci marihuany i nezávaznému sexu. Naopak k přistěhovalcům, muslimům či alkoholikům mají menší výhrady Slováci. Vyplývá to z průzkumu Hodnoty mladých, který na začátku léta loňského roku udělaly Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a Rada mládeže Slovenska. Výsledky průzkumu ČTK poskytla mluvčí ČRDM Soňa Polak.

Průzkum, podpořený programem Erasmus+, se konal mezi loňským květnem a červencem. V Česku se ho zúčastnilo 1508 lidí ve věku 15 až 29 let a data sbírala agentura Kantar CZ. Na Slovensku informace shromáždily agentury Focus SK a 2Muse, do průzkumu se tam zapojilo 1500 respondentů.

Výsledky ukázaly, že mladí Češi a Slováci mají odlišné názory na sexuální menšiny. Například homosexuálové vadí v Česku 11 procentům dotázaných, na Slovensku až 23 procentům, tedy zhruba dvojnásobku. U transsexuálů je rozdíl podobně velký. Za sousedy by je nechtělo mít 16 procent Čechů a 30 procent Slováků. Zhruba desetiprocentní rozdíly v názorech mezi mladými v obou státech jsou také ve vztahu k alkoholikům, migrantům či muslimům, ke kterým jsou ale kritičtější Češi.

Těžké alkoholiky by nechtělo za sousedy 78 procent mladých v ČR a 69 procent Slováků. Muslimové by vadili 51 procentům v Česku a 41 procentům na Slovensku. K přistěhovalcům by mělo výhrady 48 procent Čechů a 38 procent mladých ze Slovenska.

Mladší Češi jsou k Romům tolerantnější

Autoři průzkumu upozornili, že v případě mladých Čechů jsou názorové rozdíly i mezi různými věkovými skupinami. Respondenti ve věku 15 až 19 let se k Romům, muslimům a migrantům vyslovili tolerantněji než dotázaní ve věku 24 až 29 let. Rozdíl mezi nimi činil až 15 procentních bodů. „To poukazuje na větší otevřenost mladších generací vůči etnickým či náboženským menšinám,“ uvedli autoři průzkumu. Jako tolerantnější se podle nich ukázali také Češi, kteří strávili alespoň tři měsíce v zahraničí. U Slováků podle nich věk ani zahraniční zkušenost nehrál v názorech velkou roli.

Z průzkumu zároveň vyplynulo, že mezi Čechy je víc kuřáků, konzumentů marihuany i mladých, kteří pijí alkohol. V Česku pije alkohol nejméně jednou týdně 32 procent mladých lidí, zatímco na Slovenku je to 19 procent. Denně kouří 22 procent mladých Čechů a 16 procent mladých Slováků. Zkušenost s marihuanou má 32 procent mladých v ČR a 20 procent na Slovensku.

Možnost umělého přerušení těhotenství hodnotí pozitivně častěji Češi. Ve vlastním případě by tuto možnost zvažovalo 38 procent mladých v Česku a 28 procent na Slovensku. S homosexuálním stykem by u sebe nebo ostatních nemělo problém 63 procent Čechů proti 47 procentům Slováků. Slováci jsou kritičtější i v otázce eutanazie a sebevraždy, dodali autoři průzkumu.