Muž (35) ze slovenských Bošan v neděli spadl do ledové řeky Nitry, kde podle svědků utonul. Osudným se mu zřejmě stal alkohol. Ten před osudným momentem popíjel s kamarádem na břehu. I on by nejspíš skončil v řece, nebýt pohotového kolemjdoucího.

Jeden z místních, který šel právě okolo, situaci popsal televizi JOJ. „Slyšel jsem křik, ten druhý volal o pomoc,“ řekl obyvatel obce. Bez váhání běžel na místo, odkud volání o pomoc přicházelo. Na břehu našel už jen jednoho z dvojice, ležel na zemi a vypadal, že se snaží svléknout.

„Ptal jsem se, co mu je, jestli má něco zlomeného, a on že ne, ale že Lacko spadl do vody. Chtěl skočit do vody za kamarádem,“ vysvětlil svědek.

Skočit za topícím se, kterého už v tu dobu nebylo nikde vidět, mu rozmluvil. Od ležícího se jeho zachránce dozvěděl, že tam kamarád spadl i s flaškou.

„Policie pátrá po 35letém muži, který měl spadnout do řeky Nitry," potvrdil televizi Pavol Kudlička, mluvčí krajské policie.

„Skončil asi o kus dál, tam se dělá vodní válec, a to nepřežijete,“ popsal jasně postarší muž, jaký osud opilého nešťastníka nejspíš potkal. Policie spolu s hasiči se dali do pátrání po pohřešovaném, hledali ze břehu i z hladiny.

„Zkušenost říká, že tělo se vyplaví po sedmi dnech, je možné, že to tak bude i v tomto případě,“ řekl velitel zásahu Ladislav Macho. Záchranáři prozkoumali 10kilometrový úsek řeky, ale bez výsledku.