V noci z pondělka na úterý zachvátil velký požár oblíbený kemp Radava na Orlické přehradě. Na místě shořelo jedenáct karavanů, naštěstí nikdo nebyl zraněn. Mnoho lidí však přišlo o všechno. Svědci hrozivé události i ti, jejichž věci shořely, popsali, jak vše probíhalo. Někteří nejprve vůbec netušili, co se děje, a domnívali se, že někdo odpaluje ohňostroj.

Požár byl ohlášen v pondělí krátce před jedenáctou hodinou večerní a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Bohužel se plameny šířily velmi rychle, zlikvidovat se je podařilo až o půl čtvrté ráno. „Hasiči nakonec likvidovali požár 11 karavanů, jednoho obytného vozu značky Avia a osobního auta značky Škoda Yeti. Požár zasáhnul les na ploše přibližně 70 krát 70 metrů,“ uvedla v úterý mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Obyvatelé karavanů na místo obvykle jezdí mnoho let a většinou se mezi sebou navzájem znají. O to je pro ně tragédie horší. Ti, jejichž majetek zůstal nepoškozen, se snaží pomoci sousedům.

„Tady vyběhli lidé z karavanu jenom v noční košili, nic si nevzali, je to strašně emotivní,“ řekla nešťastně paní Hana pro TV Nova. Jednou z nejvíce zasažených kempařek je paní Věra, té zůstaly v karavanu i doklady, navíc jí ohořelo i auto. Stihla si zachránit jen holý život. „Mám rodinu, mám děti, mám vnoučata, jsem ráda, že je to aspoň takhle,“ sdělila televizi se slzami v očích poškozená.

První si plamenů údajně všimla parta lidí, kteří před karavany hráli karty, kdyby se tak nestalo, mohlo být prý ještě hůř. Pak začaly bouchat plynové bomby a kempaři se dali na útěk. „Koukali jsme na fotbal a mysleli si, že tady létají rachejtle, byl to podobný hluk. Šli jsme se podívat, co se stalo, a to už tady bylo od policie uzavřené,“ řekla pribram.cz další žena.

Kempaři jsou téměř uzavřená komunita a karavany obývají vesměs důchodci. Všichni se shodují na tom, že jediným štěstím je, že se alespoň nikomu nic nestalo. Mnoho karavanů bylo totiž naštěstí v době požáru prázdných. Někteří ale ihned volali lidem, kteří jsou v kempu jejich sousedy. Navzájem si hodlají co nejvíce pomoci, protože je tato událost velmi zasáhla.