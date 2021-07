Zásahy u zvířat nejsou sice pro hasiče ničím zvláštním, tento případ si ale určitě budou dlouho pamatovat. Březí krávu museli zachraňovat v Kunčině na Svitavsku. Zvíře spadlo do šest metrů hluboké jímky, která byla ovšem do čtyř metrů plná.

„Na žádost velitele zásahu začali zaměstnanci zemědělského areálu okamžitě přečerpávat do vedlejší jímky, ale i do cisterny na fekálie,“ uvedla podle Deníku mluvčí krajských záchranářů Vendula Horáková. Jalovici pak odchytli do ohlávky a poté pomocí popruhů tahali ven. Asistovat jim musel i hasičský jeřáb.

„Doprovodili jsme ji do stáje a předali ošetřovatelům. Na místě byl zootechnik i veterinární lékař. Záchranná akce se povedla a má šťastný konec. Máme informaci, že jalovice se už pase,“ doplnil velitel zásahu Tomáš Nečas.

Video Hasiči zachraňovali statnou krávu, která spadla do jímky. - HZS Moravskoslezského kraje

