Nejen po zločincích pátrají strážci zákona. Své o tom mohou říct policisté z Pardubicka. Ti vyjeli k případu ztraceného tříměsíčního štěněte. Páníčkovi se vysmeklo a vzalo čáru do vysoké trávy. Policisté byli nakonec úspěšní.

Když se štěně malého jorkšíra vysmeklo páníčkovi z ruky, netušil, o jaké drama nakonec půjde. Psa se nejdříve pokoušel najít sám, ale to si to namířilo do vysoké trávy a páníček pochopil, že nemá šanci svého miláčka najít. Přivolal tedy na pomoc strážníky.

Ti se hned pustili do pátrání. Několik hlídek strážníků dvě hodiny prohledávalo okolí benzínky na Hradecké ulici v Pardubicích. Majitel se děsil nejen toho, že by se štěně nenašlo, ale také se obával, aby nevběhlo na frekventovanou silnici, kde by ho přejelo auto.

Malé nešikovné štěně se trávou dostalo až ke keři, o který se vodítkem zaháklo. To malého psa vystresovalo a začal kňučet o pomoc. Potom už nebylo pro strážníky těžké čtyřnohého mazlíčka podle hlasu vystopovat. Překvapený majitel pejska se těžko bránil dojetí, že se dopadlo v pořádku.

Milé překvapení nakonec zažili i strážníci. Zanedlouho po akci se na služebnu dostavil šťastný majitel s poděkováním a velkou bonboniérou.