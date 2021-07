O případech, kdy lidé do rozpáleného auta zavřou pejska, vás informujeme prakticky každé léto, a to i přes fakt, že před zjevným nebezpečím každoročně varují hasiči i policisté. I přes tento fakt se ale stále najdou tací, kteří v horkém počasí nechají psa zavřeného v autě, aniž by například alespoň pootevřeli okénko.

K podobnému případu se teď dostali slovenští policisté v obci Rimavská Sobota, kde byl v autě zamčený malý pejsek. Kňučel, byl malátný a upadal do mdlob. Když přestával reagovat na lidský hlas, pokusila se hlídka majitele auta kontaktovat telefonicky. Když ho nesehnali, museli rozbít okno a pejska vyprostit. O případu informovala slovenská policie na svých facebookových stránkách.

Jak dále stojí v příspěvku, policisté se o pejska postarali a dali mu napít. Zároveň ale jasně upozorňují, že váš pes ponechaný v autě takové štěstí mít nemusí a lehce může v horku, které se vytvoří v kabině, zemřít. Je prokázáno, že v autě, které stojí na přímém slunci v teplotě okolo 30 stupňů Celsia, se brzy může teplota vyšplhat až na 70 stupňů.

Policie pak radí, aby lidé, kteří uvidí v rozpáleném autě zavřené zvíře nebo dokonce dítě, ihned kontaktovali linku 112. Je samozřejmě možné sklo rozbít osobně, ale člověk tím riskuje následné tahanice o úhradu rozbitého skla. Samozřejmě existuje případ tzv. krajní nouze, ale ta se většinou velmi těžko definuje.