Video V Lovosicích vybouchla část chemičky: Několik lidí utrpělo zranění - Aktu.cz

„Dvanáct jednotek hasičů zasahuje po výbuchu v areálu firmy Preol v Lovosicích. Ochlazujeme halu 35 x 20 x 25 metrů i za pomocí výškové techniky bez obsluhy. Na místo je povolán vrtulník s termokamerou. Je vyhlášen třetí stupeň poplachu,“ uvedli hasiči na sociální síti. Hašení na místě komplikuje statika budovy.

Při explozi se zranili tři lidé. Nehůře zraněný muž byl transportován do popáleninového centra pražské Vinohradské nemocnice. Dopravil ho tam vrtulník. "Tři lidé byli zraněni, jeden utrpěl velmi vážná zranění a byl vrtulníkem transportován do pražského popáleninového centra," řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Ostatní zraněné odvezly ambulance do okolních nemocnic. Na místě se poranil i čtvrtý člověk, ale jeho stav nesouvisí s výbuchem. Hašení místa je komoplikované.

„Na pokyn výrobního ředitele firmy Preol z důvodu ohrožení statiky jsme přerušili ochlazování budovy a stále čekáme na vyjádření statika. Na místo letí vrtulník s termokamerou,” řekl webu Novinky.cz mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Za výbuchem stojí únik plynu hexan.

Kvůli zásahu musela policie v noci uzavřít silnici I/15, ta už je ale opět průjezdná. Zavřená ale zatím zůstává železniční trať Lovosice - Česká Lípa, v úseku Žalhostice - Lovosice nahradily podle informací z Českých drah vlaky autobusy. Preol je zpracovatelem řepkového oleje a největším výrobcem biopaliv v Česku, patří do skupiny Agrofert.