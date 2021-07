Vážná zranění páteře a hlavy měla na svědomí nedělní večerní srážka na bobové dráze. Chlapec vjel do pomaleji jedoucí ženy. Tu odvezla letecká záchranka do nemocnice, pro chlapce přijela sanitka. Při pomoci zraněným asistovali další návštěvníci areálu.

Žena (43) a chlapec (13) se v neděli večer zranili na letní bobové dráze na šumavském Lipně. Oba utrpěli velmi těžká poranění, ženu pak transportoval vrtulník. O nehodě v pondělí informoval náčelník Horské služby ČR pro oblast Šumava Michal Janďura.

K nehodě došlo krátce před 21:30. Horskou službu vyzval k zásahu dispečink linky 155 Jihočeského kraje. „Chlapec jel v kovovém korytě dráhy podle všeho výrazně rychleji než třiačtyřicetiletá paní. Zezadu do ní narazil a oba následkem utrpěli závažná poranění páteře a hlavy. Vzhledem k tomu jsme po konzultaci požádali Zdravotnickou záchrannou službu o vrtulník Letecké záchranné služby z Českých Budějovic,“ popsal dění u nehody zasahující člen Horské služby Šumava Petr Hladík.

Záchranáři a posádky dvou sanitek poté za asistence dalších návštěvníků areálu oba zraněné ošetřili.

„Nasadili jsme jim krční límce, zafixovali do vakuových matrací a připravili je k transportu. Oba jsme poté přenesli asi 100 metrů k sanitkám a v nich převezli na heliport. Zde jsme ženu přeložili do vrtulníku a chlapce do sanitního vozu,“ doplnil Hladík. Posádky vrtulníku i sanitky pak oba transportovaly do českobudějovické nemocnice.