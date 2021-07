Pokud o víkendu plánujete vycestovat z Prahy přes Mirošovice směrem na Brno a dále třeba do Chorvatska, je třeba se připravit na velké dopravní komplikace. RŠD bude totiž mezi obcí Lensedly a Hrušovem bourat most nad dálnicí.

Cestujete o víkendu na dovolenou do Chorvatska nebo na pomoc obyvatelům jižní Moravy? Je třeba se obrnit velkou dávnou trpělivosti. ŘSD totiž od 3. do 5. července uzavírá obousměrně dálnici D1 mezi exitem na Benešov a Sázavou. A to obousměrně.

A důvod? Demolice mostu, která zabere hned dva dny. Silnice bude uzavřena od sobotního do pondělního večera. „Termín sobota 3. 7. 2021 20:00 až pondělí 5. 7. 2021 20:00 byl zvolen proto, že se jedná o jediné možné časové okno s výrazně nízkými intenzitami jak veškeré, tak zejména nákladní dopravy, protože o nedělích a státních svátcích platí v době od 13:00 do 22:00 zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5 t. Ve spojení s obdobným zákazem v sobotu dopoledne tak tento prodloužený víkend jezdí v celkovém součtu méně než třetina běžného počtu nákladních vozidel,“ vysvětlill pro Zelenou vlnu mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Zároveň dodal, že se snaží vyhnout odjezdová špičce v pátek a v sobotu dopoledne. Stejně tak i návratové špičce v úterý. Víkend je prodloužen díky svátkům.

Uzavírka dálnice D1. | ŘSD

Objízdné trasy

Ředitelství silnic a dálnic stanovilo i objízdné trasy: