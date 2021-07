Podle prokuratury je pravděpodobné, že podezřelá uprchla do zahraničí. Dle vyšetřovatelů byla žena ve firmě zodpovědná za balení a přípravu hotovosti k převozu ke klientům. V pátek před svatodušními svátky, které se v Německu slavily koncem května, ale kontejner s hotovostí neskončil ve firemním autě, ale v pronajaté dodávce s ukradenou poznávací značkou.

Žena v práci nahlásila náhlou indispozici a od té doby po ní nejsou stopy. Na krádež se přišlo až po prodlouženém víkendu. Policie neuvedla, jaká částka zmizela, list Weser-Kurier napsal, že to bylo osm milionů eur. V případě dopadení a odsouzení by pachatelce hrozilo až deset let vězení.

Komplicka ve vazbě?

Ve vyšetřovací vazbě prozatím skončila žena, kterou policie podezírá z napomáhání trestnému činu. Převozy hotovosti lákají zloděje opakovaně, pro lupiče totiž bývají dodávky s penězi poměrně snadným terčem, napsala agentura DPA. V Německu se každý den takto převáží asi tři miliardy eur v hotovosti.