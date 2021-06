Tereza Hlůšková se už třetím rokem snaží u pákistánského soudu vybojovat svobodu. Pětadvacetiletá Češka byla v lednu roku 2018 zadržena na letišti v Láhauru. Celníci tehdy v jejím zavazadle našli velké množství drog a tak pohledná blondýnka skončila v tamní cele.

Soud s českou pašeračkou se táhl a nakonec si vyslechla verdikt osm let a osm měsíců vězení. S tím se však Tereza nehodlala smířit. Nakonec se domohla odvolacího soudu, jehož stání bylo ze 17. června přesunuto kvůli vytíženosti soudců na 29. června. Mezitím Tereza změnila obhájce.

U odvolacího soudu ji tak bude zastupovat Sajf ul-Malúk, který má bohaté zkušenosti a v Pákistánu platí za právnické eso. Zastupoval například křesťanku Asiu Bibiovou, která byla odsouzena k trestu smrti za rouhání. Ul-Malúk však dokázal, aby ji soud zprostil obvinění.

Případ Terezy bedlivě sleduje i její bývalý právník Čaudhrí Džavád Zafar, který pro CNN Prima News uvedl, že její vyhlídky jsou nadějné. Podle něj odvolací soud bude odročen na září, ovšem je přesvědčen, že Češka má naději na zproštění viny!

„Myslím, že je velká šance na to, aby nejvyšší soud její odvolání vyslyšel,“ uvedl a dodal, že se objevily informace, které by v jejím případu mohly pomoci. „Objevily se nějaké informace, že původní zápis a důkazy byly chybně interpretovány. Nejvyšší soud ji tedy může zprostit viny. Pokud by se tak nestalo, jsem přesvědčen, že bude nejpozději do dvou let předčasně propuštěna, už jen kvůli tomu, že je žena,“ uzavřel Zafar.

