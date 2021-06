Manželka nechvalně proslulého mexického narkobarona Joaquína Guzmána přezdívaného El Chapo (Prcek) Emma Coronelová Aispurová (31) se ve čtvrtek u federálního soudu v americké metropoli Washingtonu přiznala ke spiknutí za účelem distribuce drog, praní špinavých peněz a účasti na řízení drogového kartelu Sinaloa. Podle amerických médií ji ke kroku motivovala možnost, že v případě doznání dostane významně nižší trest, než pokud by byla shledána vinnou a odsouzena.

Coronelová se v rámci dohody s prokuraturou doznala rovněž k tomu, že pomáhala svému manželovi s útěkem z jedné z mexických věznic v roce 2015. Podle agentury Reuters jí za přiznání týkající se pašování drog hrozí až doživotí, další desítky let pak může dostat za zbylé zločiny.

Stovky tun drog

Jednatřicetiletá žena byla zatčena letos v únoru na mezinárodním letišti obsluhujícím Washington a od té doby pobývá ve vězení. Podle prokuratury blízce spolupracovala s vedením kartelu Sinaloa a plánovala s ním přesuny 450 000 kilogramů kokainu, 90 000 kilogramů heroinu, 45 000 kilogramů metamfetaminu (pervitinu) a 90 000 kilogramů marihuany s vědomím, že kontraband nakonec zamíří do USA.

El Chapo byl po desetiletí nejmocnějším drogovým bossem v Mexiku a 25 let vedl kartel, který pašoval do USA drogy, a proslul svou krutostí vůči komukoliv, kdo se postavil jeho operacím do cesty. Guzmán byl odsouzen v roce 2019 americkým soudem na doživotí, nyní pobývá ve věznici ve státu Colorado.

Podnikatelka a televizní hvězda

Letošní zadržení Coronelové bylo pro mnohé překvapením, protože se ji úřady v posledních dvou letech nesnažily zadržet i přesto, že již dříve hovořily o jejím zapletení do manželových zločinů. Již při soudu s Guzmánem v roce 2019 zaznělo, že pomáhala manželovi s dvěma útěky z vězení v Mexiku.

Někdejší modelka se za Guzmána provdala v roce 2007, bylo jí 18 let. Pár má dvě děti. V roce 2019 založila v USA svou módní značku a zúčastnila se také televizního pořadu o mafiánských rodinách. Svůj luxusní životní styl dávala dlouhodobě na odiv na sociálních sítích. Pro svou podobnost k americké celebritě jí lidé někdy přezdívali „Kim Kardashian ze Sinaloa“.