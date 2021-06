„P*čo!“ Honza zachránil život riskujícímu důchodci: Strhl řízení a pořádně si zanadával

Stačilo by chvilkové zaváhání nebo vteřinová nepozornost a mohlo by dojít k tragické nehodě. Honzovi na trase mezi Chomutovem a Olomoucí vjel zničenonic do cesty důchodce v octavii. Díky rychlé reakci se nic nestalo, ale situace byla velmi nebezpečná. Co na to říká dopravní expert?

Přehledná situace, nic nenapovídalo tomu, že se cokoliv mohlo stát. Jenže to se ve vteřině rychle změnilo. Mladý řidič Honza, který jel firemním citigem na trase mezi Chomoutovem a Olomoucí, se přichomýtl k situaci, která málem skončila vážnou nehodou.

Na videu, které natočila palubní kamera Honzova auta, je na začátku v dálce vidět, jak na zastávce za souvislou bílou čárou stojí odstavená octavie. Když se Honza začal rychlostí kolem 80 kilometrů v hodině přibližovat, auto na zastávce se náhle rozjelo. A celou svou šířkou vjelo Honzovi do cesty.

Honza naštěstí rychle zareagoval a předešel tím srážce. Intenzivně brzdil, stočil řízení doleva a odbočil na štěrkovou cestu. Z 84 km/h zabrzdil na nulu na několika metrech! Když už bylo jasné, že vše dobře dopadlo, mladík si z plných plic ulevil. „Pi*o!“ zakřičel mocně.

V octavii seděl důchodce. „Podle jeho slov přece řídí už od mala, já jsem mladý a nerozumím tomu a on přece měl daný blinkr,“ popsal autor videozáznamu.

Proč důchodce v tak nepochopitelnou chvíli vjel do silnice a jaký byl jeho úmysl, není jasné. Neví se ani to, jestli chtěl odbočit na štěrkovou cestu nebo se přes silnici otočit.

Video Mladý řidič Honza včasnou reakcí zabránil nehodě - Čtenář Blesku

Dobrý postřeh!

Situaci pro Blesk zhodnotil dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0. „Dobrý postřeh! Ne každý by tohle dal,“ řekl. „To dlouhé slovo, které tam řekl, bylo na místě. Vyřešil to fakt bravurně, udělal vše pro to, aby nedošlo k nehodě. Zachránil tím životy,“ pochválil Budský řidiče s kamerou.

Podle něj jsou podobné situace extrémně nebezpečné. „Tady vidíme, že ani přehledná silnice neznamená bezpečí. Musíme být pořád ve střehu, dívat se a počítat s nejhorším. To je takové poučení. To, co tam předvedl ten řidič, ukazuje na to, jak se mnoho řidičů nedostatečně rozhlíží,“ popisuje Budský s tím, že se pak nepřipraveni vydají na silnici.

Důležité je se pořádně podívat, prohlédnout si zpětná zrcátka a až poté vyrazit. „Fixují se třeba na to, že tam jede velké auto nebo kamion. On tam ale může jet motorkář nebo cyklista na elektrokole. A tihle jsou ze všech nejzranitelnější, nemají kolem sebe žádnou karoserii,“ uzavřel.