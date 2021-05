Polský soud poslal na 25 let do vězení třiapadesátiletého Waldemara B. za vraždu dvacetileté ženy, kterou spáchal před 27 lety. Smrt Zyty Michalské vyřešili teprve před půl rokem policisté z poznaňského oddělení Archiv X, tedy policejní tým, jenž se zabývá nevyřešenými případy, píše list Gazeta Wyborcza. Odsouzený se ke zločinu přiznal, vraždit prý nechtěl. Jeho obhájce oznámil, že se proti verdiktu odvolá.

Zyta Michalská zmizela 3. dubna 1994 poté, co odešla z domova. Svědci ji naposledy viděli kráčet k místnímu lesu. O den později ji našla její matka, tělo leželo 800 metrů od domova. Pitva prokázala, že příčinou smrti bylo udušení pískem a listy, které se dostaly do ženiny průdušnice, zatímco ji někdo táhl hlouběji do lesa, popsal server televize TVN24. Na těle zavražděné ženy byla rovněž zranění, která podle prokuratury nasvědčovala tomu, že se ji pachatel snažil přimět k pohlavnímu styku. Vrah ji také několikrát udeřil kamenem do hlavy. Policie ho ovšem nedopadla a po nějaké době vyšetřování zastavila.

Případ však loni znovu otevřel tým policistů z Archivu X. Ti se skrze média obrátili na obyvatele, kteří by mohli mít k vraždě jakékoliv informace. Vytipovali poté 40 podezřelých mužů. Alibi na dobu zločinu neměl pouze jeden z nich - Waldemar B. Ten pochází ze stejné obce jako Zyta Michalská, tedy ze vsi Mikoszewo ve Velkopolském vojvodství, a během původního vyšetřování mezi podezřelými nefiguroval. Nyní ho usvědčily testy DNA, píše Gazeta Wyborcza.

Odsouzenému bylo v době zločinu 26 let, později založil rodinu, pracoval v místním podniku a neměl záznam v trestním rejstříku. Podle polských médií měl naopak pověst příkladného manžela a otce. Policie ho však loni zatkla a prokuratura obvinila z vraždy a pokusu o znásilnění Michalské. Muž se doznal pouze k vraždě, podotkl list Gazeta Wyborcza.

Soudkyně Renata Žurowská odmítla jako polehčující okolnost fakt, že Waldemar B. žil 27 let bez přestupků. Byl podle ní pouze opatrný, protože věděl, co spáchal. Mírnější výrok by dle ní odměnil fakt, že se mu více než čtvrt století dařilo unikat spravedlnosti. „To nelze přijmout. Tento případ má být poselstvím, že není zločinu bez trestu,“ prohlásila a poslala ho do vězení na 25 let. To je maximální trest, který mu mohla uložit, jelikož v době vraždy polské právo neobsahovalo doživotí a nyní se už nevykonává trest smrti, podotkla Gazeta Wyborcza. Obhájce se snažil soud přesvědčit, že jeho klient neměl v úmyslu vraždit. Proti verdiktu se chce odvolat.