Zavěšený za ruce na jeřáb, pálený rozžhavenou kulatinou do análu, a ve finále udušený ve sklepě igelitovým pytlem! Taková muka před svou smrtí prožil podle státního zástupce kyjovský narkoman Lukáš S. (†22). Ze smrti mladíka se před brněnským soudem zpovídají jeho dvorní dodavatelé drog a kumpáni, inženýr František M. (47) a nezaměstnaný povaleč Miroslav M. (44).

Vražda se měla stát na Silvestra před šesti lety v Kyjově. Podle státního zástupce oba obžalovaní zohavené tělo odvezli do Chřibských lesů, kde nebožtíka zakopali a zasypali vápnem. To urychlilo rozklad kostry, ze které se již nedalo příliš vyčíst mechanismus mladíkovy smrti.

Policejní agent v akci

Tělo totiž našla policie až vloni poté, kdy nasadila k Miroslavovi M. do vězeňské cely policejního agenta a kyjovský feťák se před ním chvástavě rozpovídal.

Za brutální vraždu teď hrozí dlouholetým kyjovským drogovým dealerům až doživotí. Vzhledem k vratkým důkazům a nevěrohodnosti svědčících narkomanů není vyloučen ani druhý extrém, zprošťovací rozsudek!

Hází vinu jeden na druhého

Oba obžalovaní, kteří už sedí v base za výrobu a prodej drog, totiž vlastní vinu popírají. Házejí ji důsledně jeden na druhého. Soud má proto velmi stížené dokazování. Od vražd navíc uplynula řada let a svědci nejsou věrohodní. Poslední z nich přišel k soudu v rauši. „Cítím se fajn. Dal jsem si před dvěma dny lajnu,“ řekl užaslé soudkyni bez rozpaků.

„Důkazní situace založená především na řadě nevěrohodných historek a rozporů ve výpovědích různých lidí vede k závěru, že je nutné mého klienta zprostit obžaloby. Můj klient se ničeho, co tvrdí obžaloba, nezúčastnil,“ prohlásil v závěrečné řeči advokát Františka M. Zproštění viny žádá i obhájce druhého obžalovaného. Soudkyně si nechala čas na rozmyšlení a verdikt vynese za týden.

Matka marně doufala

Matka zavražděného mladíka nechala po jeho zmizení vyhlásit celostátní pátrání. Jeho portrét rozvěsila po městě, najala si i šamanku. Ta jí sdělila, že syn je mrtvý a zahrabaný na těžko přístupném místě.

„Bál se chodit po městě, protože měl neustále pocit, že ho někdo sleduje. Vím, že ho drogy zabily,“svěřila se Blesk.cz už dříve matka.

Oba v jedné cele

Česká justice se v kauze mezitím dopustila obrovského přehmatu – oba obžalované z vraždy umístila na dva týdny do jedné cely ve Valdicích!

Tam si někdejší kamarádi začali jít tvrdě po krku. „Zbil mě. Pár dní předtím tam utloukli jednoho vězně do stavu trvalé invalidity. Ten pán, co mne mlátil, nemá nejlepší pověst, bojím se ho. Jeho jméno neřeknu ani za nic,“ skučel u soudu František M. Tomu celý Kyjov přezdíval Chemik. Drogy tam ve své vlastní velkokapacitní varně vyráběl 14 let. Přítrž bitek mezi vězni udělal až zásah soudu, po kterém ředitel valdické věznice oba spoluobviněné přeložil na jiné cely.

Budou další mrtvoly?

František M. se zase nyní bojí, aby se na jeho pozemcích nenašly zakopané nějaké další mrtvoly. „Mám strach, že by se mi na pozemku mohla objevit nějaká mrtvola, jedna nebo dvě. Šly řeči, že prý rozpouštíme lidi v kyselině. Jsou to velká pole. Doufám, že se nic takového nestane,“ ošíval se inženýr.

VIDEO: Obhájce Františka M. Karel Schelle se již dříve vyjádřil k případu brutální vraždy.

délka: 00:39.93 Video Obhájce Františka M. Karel Schelle k případu vraždy TV Blesk Zdeněk Matyáš