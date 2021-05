Podle deníku Dailymail začali mít oba problémy před dvěma lety. Sousedé jim svými auty blokovali jejich vůz a do toho jim několikrát propíchli pneumatiky. Pár si stojí za tím, že to vše se děje kvůli jejich vzhledu.

„Jsme potetovaní od hlavy až k patě,“ vysvětluje devětačtyřicetiletý Paul. Sousedům se pravděpodobně nelíbí ani záliby jeho přítelkyně Annie. Ta se netají tím, že vyznává jistou formu pohanství, ne-li až čarodějnictví. Do toho hraje v punkové kapele.

Nenávistnou kampaň se jim nedaří zastavit. „Ve tři ráno nám řvali před barákem. Že máme vypadnout a že jsem plešoun,“ říká Paul.

Pár se obhajuje. Tvrdí o sobě, že jsou pracovití lidé, kteří se pouze snaží žít svůj život. Společně vychovávají dvanáctiletého syna, který prý nenávistí taky trpí, zvláště proto, že bojuje s Crohnovou chorobou.

Annie chce podle svých slov na místě setrvat a s nenávistí bojovat. Paul ne, ten by už byl nejraději mazal z místa pryč. Dále ale uvedl, že místní policie je jim nakloněna. Nicméně ale nemůže nějak zakročit, dokud místní záškodníky nechytí při činu. V dopise z minulého týdne dokonce stálo, že by pár měl odejít „pro vlastní dobro“. „Kdy to skončí? Chceme jen normálně žít,“ ptá se sám sebe potetovaný Kanaďan.

James Walker, mluvčí kentské policie, potvrdil, že policisté zkoumají nejnovější incidenty.