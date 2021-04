Před zákonem se dokázal 12 let skrývat František Csányi (49), který se podílel na mnohamilionových podvodech. V Česku dostal víc než 8 let vězení, ovšem místo toho utekl za hranice a skrýval se v chatě u Košic na odlehlém místě. Slovenské policii se ho podařilo vypátrat a ve městě si na něj počkali „lovci lebek“!

V roce 2009 byl v České republice odsouzen Slovák František Csányi. Soud ho tehdy poslal na 8 let a 6 měsíců do vězení, a to za spáchání mnohamilionových podvodů. „Trestná činnost Františka spočívala v působení s dalšími minimálně třinácti osobami, jejichž cílem bylo obohacování se neodváděním cla, spotřební daně a daně z přidané hodnoty,“ uvedla na své oficiální facebookové stránce slovenská policie.

Všechny zasvěcené osoby si rozdělovaly přesně úlohy, které v organizaci vykonávaly. „Jejich činnost se týkala 400 dovozů benzínu a nafty ze Slovenska do České republiky v letech 2003 a 2004. Kvůli jejich postupu pohonné hmoty nebyly zavedené do evidence Celní správy České republiky,“ dodala policie. Skupina tak způsobila škody za více než 188 milionů korun!

Odsouzený František Csányi ale po vynesení rozsudku v roce 2009 do vězení nenastoupil a utekl za hranice na Slovensko, kde se 12 let skrýval. Česko na něj v roce 2020 vydalo evropský zatýkací rozkaz a poprosilo kolegy na Slovensku o pomoc. Slovenské policii se nakonec podařilo zjistit, že se hledaný muž ukrývá v chatě u Košic, která je těžko přístupná.

Rovněž se jim povedlo zjistit, že používá auto evidované na jinou osobu. „Jeho mobilní telefonní číslo patřilo anglickému operátorovi. Svoji pracovní činnost si přizpůsobil tak, aby mohl pracovat z domu,“ vysvětlili policisté s tím, že zjistili, že se Csányi chystá jet do města, kde si na něj počkali pátrači cílového pátrání z Prezídia Policejního sboru, kteří jsou přezdívaní jako lovci lebek. Překvapený František údajně nekladl při zatýkání žádný odpor. „Na základě právoplatně uloženému trestu v České republice bude následovat proces extradice,“ uzavřeli policisté.