Dana byl na podobné soutěži úplně poprvé. Konala se v úterý při příležitosti baseballového zápasu místního klubu, jeho vedení ale podle webu deníku Daily Mail uvedlo, že jejich zápas neměl se soutěží v pojídání tacos na čas nic společného.

I tak je syn zemřelého muže Marshall (18) dal k soudu. Viní je z toho, že otce ani další účastníky soutěže neseznámili s riziky. Dana se začal dusit po sedmi minutách. Podle jednoho ze svědků, Matthewa Boylana, se mu do té doby v soutěži dařilo.

„Pozoroval jsem ho, ve srovnání s ostatními jedl strašně rychle, tacos do něj padaly jedno za druhým, skoro ani nekousal. Vypadal, jako by ještě nikdy nejedl,“ citoval Boylana deník New York Post.

Podle něj Dana zkolaboval a padl tváří na stůl, pak se zhroutil na zem. V soutěži se nepokračovalo, byla bez náhrady zrušena a žádný vítěz se nevyhlašoval. Původně se měl vítěz kvalifikovat do soutěže „profesionálů“, jež by se měla konat v sobotu na místním hudebně-kulinářském festivalu.