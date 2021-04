Groteska silničního agresora: Chtěl zastrašovat, sklidil posměch!

28. března kolem 15:45 natočil řidič v polském Piaseczně na palubní kameru potenciálně nebezpečnou situaci, kdy ho jistý mladík nevybíravým způsobem zastavil a začal mu vyhrožovat vytaženým teleskopickým obuškem.

Autor videa mladíkovo auto chvíli před tím předjížděl a jeho to zřejmě vytočilo tak, že se mu rozhodl pomstít. „Chvíli před tím jsem ho předjel, jel asi 40 kilometrů v hodině. Zřejmě se ho to dotklo, tak se pak držel asi dva metry za mnou a pohrával si s nějakým předmětem tak, abych to viděl ve zpětném zrcátku,“ napsal na internetu autor videa.

Byl to nejspíš onen neposlušný teleskopický obušek, který se ve videu později tak proslavil. Poté, co mladík řidiče předjel na místě, kde takový manévr pravidla silničního provozu zapovídají, vystoupil z vozu a obuškem začal mávat.

Přesněji řečeno mávl s ním jen jedinkrát, protože při vytažení do pohotovostní polohy se mu zbraň vysmekla z ruky a odletěla daleko za něj.

Mladíkovy emoce tehdy zřejmě zapracovaly podruhé, jelikož se pro obušek vrátil, zavřel ho a strčil si ho do kapsy. Na řidiče pak něco zmateně zagestikuloval a pohrozil mu prstem. Nato nasedl do auta a odjel. Ohrožovaný řidič následně video sdílel na sociálních sítích a zaslal policii.

Na internetu se do mladíčka lidé pustili pohrdavými a posměšnými komentáři, které jen pršely. „Myslel si, že se mu obušek otevře jako světelný meč z Hvězdných válek, ale skončilo to jako obvykle,“ zasmál se třeba jeden z diváků kuriózního záznamu.

„Autor videa odkoukal v Bradavicích kouzlo ‚Expelliarmus‘ a protivníka odzbrojil, aniž musel vystoupit z auta,“ pochválil řidiče další komentující s odkazem na knížky a filmy o kouzelnickém učni Harrym Potterovi.

Video už má v rukách policie, která by se případem měla dále zabývat.