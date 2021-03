Agresivní cizinec (36) v Jablonci nad Nisou napadal nejdřív obsluhu, pak bezdůvodně napadl muže. Všem vyhrožoval znásilněním, zabitím a vyvražděním rodiny. Pak si to nakráčel ke dvojici mužů a začal je opět slovně napadat a vyhrožovat jim. Jenže narazil! Jednalo se o kriminalisty, incident pak nabral rychlý spád a muž se o pár chvilek později ocitl na zemi v poutech.

Mohla to být pěkná a klidná neděle. Jenže cizinec (36) byl trochu jiného názoru a posilněn alkoholem se vydal do ulic Jablonce nad Nisou dělat potíže. Na jedné benzinové stanici v Březové ulici neměl zakrytá ústa a nos.

Obsluha mu proto řekla, ať si nasadí respirátor. To ale odmítl, ženám za pultem pak „nařídil“, ať mu zavolají taxi. Cizinec mluvil česky, ale s východním přízvukem. Když mu ženy nevyhověly, začal být agresivní. Nejprve vyhrožoval, že je znásilní a pak zabije.

Potom vylezl ven a našel si svou další náhodnou oběť. Tentokrát šlo o mladého muže, začal mu nadávat a vše pak doplnil slovy, že „blbě čumí“. „Potom do něj strčil a plivnul mu do tváře. Tím jeho útok ovšem neskončil, dál ho slovně urážel a dal mu takzvanou „hlavičku“. Mladík ho v sebeobraně složil na zem, ale jakmile ho pustil, cizinec v jeho napadání pokračoval,“ popisuje policejní mluvčí Ivana Baláková.

Po muži pak začal házet kameny, dokonce do něj i kopal. Opět nechybělo pohrození, že ho zabije a vyvraždí mu rodinu. Když se vrátil zpět ke stojanům, vyhlídl si další oběti. Dva muže. Jenže to nevěděl, co přijde o pár vteřin později.

Pár vteřin a byl na zemi

Dva muži byli kriminalisté z krajského ředitelství. Měli po službě. Když k nim muž přišel, byl opět rozzuřený, po chvilce si jeden z policistů všiml, že v ruce agresor drží nůž. Pak už to byla rychlá akce. Jeden kriminalista sahá pro svou zbraň, vykřikne, že je od policie a míří na muže.

Druhý kriminalista pak muže za pomocí hmatů a chvatů strhl k zemi. Akce trvala pár vteřin, agresor neměl šanci se bránit. „Zadrženého muže si převzali přivolaní policisté z jabloneckého obvodního oddělení a v jeho dechu mu naměřili 2,30 promile alkoholu,“ dodala Baláková.

Cizinec na území republiky žije nelegálně, cizinecká policie s ním proto bude zahajovat správní řízení o jeho vyhoštění. Obviněn je z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Hrozí mu až dvouletý pobyt ve vězení.