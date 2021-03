Letět do Kodaně, Paříže či Las Vegas zcela zdarma? Marilyn Hartmanová letěla až třicet letů, aniž by si zakoupila letenky. Létání zdarma si užívala mezi lety 2002 – 2019. Dnes devětašedesátiletá žena, která na své podvody nakonec doplatila a skončila ve vězení, prozradila, jak se dostala na palubu letadla, aniž by se prokázala letenkou.

Šestnáct roků si létala po světě, a to zcela zadarmo! Marilyn Hartmanové (69) dokázala oblafnout letištní personál a dostat se na palubu, aniž by se u vstupu prokázala letenkou! Poprvé se na palubu dokázala dostat v roce 2002. Podfukem letěla z Chicaga do Kodaně v Dánsku. Zdarma si užila i let do Paříže. V roce 2014 podle informací britského deníku Metro se zkusila dostat do letadla, které mířilo ze San José v Kalifornii do Las Vegas, ovšem tehdy byla přistižena a zatčena.

Ovšem od soudu odešla s mírným pokáráním, a tak ve svých cestách pokračovala. Podle informací CBS News v roce 2015 se zatčení opakovalo, ale dlouho pro ni nemělo větší důsledky. Byla propuštěna po čtyřiadvaceti hodinách. Podle serveru Metro uvedla, že posléze ještě nastoupila do osmi letů. V roce 2016 byla v Chicagu odsouzena k šesti měsícům domácího vězení. Přesto si v roce 2018 zaletěla do Londýna.

V říjnu roku 2019 byla zadržena na letišti v Chicagu a soudkyně Peggy Chiampassová ji poslala na 500 dní do vězení. Navíc jí byla diagnostikována bipolární porucha, s níž se léčí. Černá pasažérka je již z vězení venku, ale má se ještě vrátit k soudu. Hartmanová, která je bez domova, pro CBS řekla, že se cítí bezpečněji na letišti než v ulicích.

Zároveň prozradila, jak se jí tolikrát podařilo dostat přes letištní kontrolu. „Sama bych nikdy nedokázala nastoupit do letadla. Tím mám na mysli , že jsem se dostal pomocí druhých, následováním někoho dalšího,“ řekla rovněž pro Metro a vysvětlila, že se vždy někoho držela. Například se držela chlápka s modrou taškou a celníci si mysleli, že patří k němu.

Navíc během soudu v roce 2018 prokurátoři uvedli, že Hartmanová skrývala tvář za vlasy a prošla kolem dvou federálních agentů, kteří kontrolovali palubní lístky. Podle informací The Sun se snažila dostat do letadla směřujícím do Connecitucutu, ale byla zastavena kontrolou a požádána, aby si sedla. Z místa však odešla, přespala v letištním autobusu a druhý den se jí podařilo dostat do jiného letadla.

