Na případu obě složky pracovaly půl roku a ve finální fázi byla na realizaci nasazena asi stovka celníků a desítka kriminalistů jihočeské policie. Při další realizaci koncem února došlo k zadržení celkem osmi osob.

Do akce vyjela i speciální jednotka celní správy Skupina operativního nasazení. „Ze závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy bylo nakonec obviněno celkem šest osob,“ uvedla mluvčí celníků Martina Kaňková. Jedním z nich je i přezdívaný Papež, hlava gangu.

Gang operoval zejména na území Jihočeského kraje a na příhraniční části Rakouska. „Jen od července loňského roku přeprodala skupina drobným dealerům v kraji minimálně 7 kg pervitinu. Výdělky se tak počítaly v milionech, odhadem 12 milionů korun,“ dodává Kaňková.

Papež pervitin převážel sám do Českých Budějovic, kde ho předával ze skladu spolupracovníkům, kteří ho pak předávali dealerům na ulici. Za jeden den měli z dávek až 20 tisíc korun. „Toto všechno Papež stíhal jako zaměstnanec bezpečnostní agentury, aktuálně několik měsíců pobíraje dávky v pracovní neschopnosti. Bude asi jen dobře, pokud zůstane mnoho let za mřížemi, měl totiž, podle posbíraných indicií a výslechů, velké plány, expandovat se svým gangem do Holandska,“ uvádí mluvčí.

Při zadržení bylo zajištěno několik luxusních vozidel, Papež měl u sebe při zadržení 400 g pervitinu. Bál se totiž lockdownu. Případ pod názvem CRYSTEX dozoruje státní zastupitelství v Budějovicích. „V případě, že by soud bandu odsoudil, hrozil by každému členu pravděpodobně trest odnětí svobody v délce osmi až dvanácti let,“ zakončila Kaňková.