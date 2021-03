Norbert byl podle všech známých moc hodný a pracovitý. „Když už přímo nepomohl, tak člověku určitě neprovedl nic zlého. Nebyl to šéf, který by rozdělil práci podřízeným a sám nedělal nic. Naopak, šel příkladem a do všeho se vrhal jako první,“ řekla webu Pluska.sk kolegyně, se kterou v minulosti pracoval.

Problémy s novým vedením

Žena tvrdí, že mladý kolega se změnil, když ministr Krajčí vyměnil vedení ústavu. „Noví šéfové si na něj zasedli, a to tak, že ho nenechali dýchat. Denně ho kritizovali, sledovali na každém kroku. Po každém ‚hříchu’ dělali záznamy o pokárání za účasti svědků. Co Noro prožíval, to by bylo příliš i na koně,“ dodala kolegyně, která měla Norberta evidentně od srdce ráda.

Podle ní nejdřív šikanu zvládal, ale poté už jí měl po krk. Noví šéfové mu dokonce kontrolovali příchody a odchody. Informace z úřadu nevyvrátil ani další lékař. „I já jsem zaznamenal nějaké pokusy, ale nedal jsem se. Mohu potvrdit, že ředitel pravidelně chodí tzv. na tajňačku okolo druhé v noci na kontrolu, ale nezajímá se o to, zda máte službu a jakáý je stav pacientů. Sleduje ale, zda nespíme,“ prozradil.

Jak to bylo?

„Stačí, aby si někdo sedl k stolu s podepřenou hlavou, a začne dělat cirkus," dodal dotyčný lékař. Za sekretariát ředitele reagovala mluvčí nemocnice Dana Kamenická: „Je nám nesmírně líto každé lidské tragédie. Vzhledem k ochraně soukromí při událostech ve všeobecnosti nebudeme komentovat.“ Správa o smrti zasáhla i bývalého šéfa Ladislava Kuželu. Na Norberta vzpomíná jen v nejlepším.