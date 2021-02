Budoucí tatínek Christopher Pekny (†28) zemřel po výbuchu přístroje, který měl prozradit pohlaví jeho nenarozeného dítěte. Jeho bratr, který se na výrobě podílel, byl se zraněními převezen do nemocnice.

Zařízení, které mělo na oslavě ve správnou chvíli vystřelit konfety, a odhalit tak pohlaví očekávaného miminka, explodovalo v neděli 21. února v garáži v Liberty ve státě New York. Stroj, který společně vyrobili tzv. „na koleně“ Christopher Pekny (†28) a jeho bratr Michael (27), vzal nastávajícímu otci život. Druhý muž skončil s poraněnýma nohama v nemocnici.

„Přibližně v 11:55 reagovala státní policie Liberty na hlášení výbuchu. Vyšetřování odhalilo, že Christopher Pekny stavěl zařízení, které se mělo použít na večírku odhalení pohlaví dítěte,“ uvedla policie. „Tento incident nadále vyšetřuje newyorská státní policie a newyorská policejní jednotka pro likvidaci bomb,“ upřesnila.

Známí vzdali Christopherovi na Facebooku hold. „Jsi tak milovaný, Chrisi. Odmítám napsat, žes byl milován, protože to není sbohem, je to jen do té doby, než se znovu setkáme, příteli,“ vzpomněla jej v příspěvku kamarádka Michele Madisonová.

Sex během těhotenství? Podle mnohých jde o skvělý nápad!