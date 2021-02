Krádež se udála v americkém státě Florida. Mladému páru se naskytly nejhorší okamžiky jejich života, když jejich auto spolu s malou dcerkou ukradl neznámý lupič. Ten v nestřežený okamžik vskočil do nastartovaného auta a v rychlosti ujel. Otřesená matka ihned zavolala na policii, která rozjela rozsáhlou pátrací akci.

A vyplatilo se! Jen několik hodin po únosu bylo hledané auto nalezeno opuštěné jen několik stovek metrů od místa činu. Malé Tinnley se naštěstí nic nestalo a záhy se dostala zpět k rodičům. Otec neznámému únosci vzkázal, „ať si nepřeje jej nikdy v životě potkat“.

Záběry z nálezu holčičky policistou podtrhují dojemnost celé akce. Strážník na začátku videa pomalu přichází k plačícímu dítěti a předává zprávu kolegům. Zbytek videa lze slyšet strážníkův vděk, když uklidňuje vystrašené dítě.

Šerif Chad Chronister ve svém projevu varoval všechny rodiče, aby nikdy nenechávali děti bez dozoru v autě s klíčky v zapalování. „Chápu, že pro vás je to minuta vyložit třeba nákup z kufru, ale pro zloděje je to minuta nasednout a ujet,“ dodal. Tento případ měl šťastný konec, jelikož lupič se nejspíš zalekl svého činu, ale nemuselo by to pokaždé takto dobře skončit.

Brzy policie na svých sociálních sítích zveřejnila záběry z veřejných kamer, které zachycují zloděje, jak se blíží k místu činu. Doufají tak, že se jim podaří dříve jej dopadnout a vydat spravedlnosti.