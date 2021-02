Olomoucký krajský soud v pondělí opět otevřel dva roky starý případ vraždy muže na faře v Chudobíně na Olomoucku. Obžalobě čelí třiadvacetiletý Miroslav V. Krajský soud jej původně potrestal za zabití a uložil mladíkovi 9,5 let vězení, a to kvůli předchozímu útoku poškozeného. Vrchní soud v Olomouci však následně trest zpřísnil na 17,5 let, když kvalifikoval čin jako vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem. Nejvyšší soud však na základě dovolání věc vrátil na počátek. Případem se krajský soud bude znovu zabývat za týden.