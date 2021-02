Desátník Karel Sokol z 13. dělostřeleckého pluku Jince se brzy ráno vydal na cestu do práce. V pražském metru byl svědkem potyčky mezi ženou a mužem. „Žena ohrožovala muže nožem na nástupišti a poté také v metru, chtěla ho bodnout. Snažil jsem se celou situaci uklidnit,“ popsal desátník Sokol.

Žena nůž, kterým mohla někoho vážně zranit nebo zabít, v nestřeženém okamžiku upustila. Toho voják využil a nůž rychle odkopl pryč. Svou duchapřítomností možná zachránil nejeden život.

Z hořícího domu vytáhl stařenku

Díky rychlému jednání neskončil požár rodinného domu v Lošticích tragédií. Rostyslav Hoška ze Skupiny kybernetických sil a informačních operací Olomouc z domu zachránil důchodkyni.

V domě vykopl dveře od bytu, stařenku popadl a vynesl jí ven, pokusil se také vyprostit i muže a dokonce měl i čas na to zavolat hasiče. „Svým jednáním zachránil lidský život a eliminoval škody na majetku,“ uvedli vojáci na svých stránkách.

Resuscitace na covid oddělení

Zdravotnický personál je na pokraji svých sil, do nemocnic proto napříč republikou zamířili i vojáci. Četař Petr Kokoška s desátníkem Davidem Kavanem z 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice byli v rámci boje proti koronaviru nasazeni ve Stodské nemocnici.

Mladá žena, která byla v nemocnici hospitalizovaná na covid jednotce, upadla náhle do bezvědomí a zastavilo se jí srdce.

Dvojice vojáků rychle zareagovala, a ve speciálních oblecích se dali do resuscitace, která trvala dlouhých 40 minut. A byla úspěšná, životní funkce se jim podařilo obnovit. Hlavní sestra řekla, že pomoc vojáků byla v tomto případě zásadní.

Zkolaboval na čerpací stanici

Rotný Marek Šťastný z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec zase profesionálně pomohl muži, který na čerpací stanici v Hodkovicích nad Mohelkou zkolaboval a několikrát upadl do bezvědomí. Voják ho do příjezdu záchranné služby udržovat při vědomí.

Plaketa za záchranu života

Všichni zmínění vojáci si od armádního generála Aleše Opaty převzali certifikáty Laudi Memorabilis, plakety za záchranu života a minci. „Je až s podivem, do jakých neobvyklých situací se naši vojáci dostali, o to je pro mě více potěšující, jak si dokázali poradit a vše zdárně zvládnout. To svědčí o jejich dobré připravenosti a vycvičenosti,“ zhodnotil Opata.