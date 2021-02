Becky, které se nedávno narodilo miminko, v televizní show prozradila detaily o svém životě i o svých tetováních. Poprvé se nechala potetovat už v patnácti letech, její první ozdobou na kůži bylo jméno jejího přítele v rozkroku. Nyní už jich má stovky, dříve byla modelkou, ale teď pracuje jako bytová designérka.

Říká, že kvůli tělu pokrytému inkoustem mají lidé vůči ní často předsudky. Dokonce zkoušela i sociální experiment, kdy si všechna tetování zakryla. Lidé jí prý pak byli ochotnější pomoci.

„Lidé byli více ochotní mi pomoci, chovali se ke mně úplně jinak. Když jsem se objevila s tetováním, byli ke mně hrubí. Myslím, že si asi řekli, že jsem kriminálnice a báli se,“ prozradila novopečená maminka. „Je to, jako by si mysleli, že je neslyším, když hlasitě komentují můj vzhled. Ale je to moje tělo a můžu si s ním dělat, co chci,“ dodala s tím, že až do 22 let neměla tetování na nijak viditelných místech, ale pak se rozhodla být odvážnější.

Prozradila také, které bylo nejbolestivější. „Nejhorší bylo podpaží, mám potetovaná všechna intimní místa a to celkem bolelo, ale bylo to snesitelné,“ řekla. „Miluju vynikat a miluju umění. Celou nohu mám pokrytou labyrintem, protože je to můj oblíbený film.“

Když rodiče zjistili, že má první tetování, málem se zbláznili, nyní ji ale prý plně podporují. Jedno z nich je jim dokonce věnováno, některá ale prý žádný význam nemají. Podle Beckyiných slov rodiče její první bodyart nenáviděli tolik, že jí zaplatili další, aby bylo jméno přítele překryto tetováním květin.