Dívka zemřela v britském Bristolu v neděli poté, co porodila dítě, o kterém však neměla ani tušení. Nešťastný Daniellin přítel smutní po lásce svého života na facebooku a slibuje, že se o jejich potomka postará. „Miloval jsem tě jako nic na světě,“ vzkazuje zlomený otec.

Daniella Jonesová (18) otěhotněla se svým přítelem Ozzym Godfreyem, ani jeden o tom ale nevěděli. V neděli kolem poledne začala náhle rodit. Děťátko se dostalo na svět, jeho maminku ale postihly vážné zdravotní komplikace.

Dívka zemřela po převozu do nemocnice. Děťátko pojmenované Danny se podařilo zachránit. Ze smrti mladičké maminky jsou všichni příbuzní, přátelé a kamarádi v šoku. „Byla to nevinná a ohromně hodná holka, je nám to všechno strašně líto,“ píší na facebook své poslední rozloučení se zemřelou.

Ozzy s rodinou chce přítelkyni uspořádat pohřeb s kočárem taženým koňmi. „Milovala koně, zmínila se párkrát, že by chtěla mít na pohřbu právě koně a kočár,“ uvedli příbuzní. Nikdo z nich si nedokázal představit, že k tomu dojde tak strašně předčasně. Aby rodina mohla dívce přání splnit, vybírá peníze na webu GoFundMe, kam jim soucitní lidé posílají peníze na pohřeb i na vybavení pro děťátko.

„Narodil se nám chlapeček, jak si to Dani vždycky přála. Je strašné, že ho nikdy neuvidí,“ napsal Godfrey na facebooku. „Tohle je Danny Godfrey, seznamte se, můj chlapeček. Vypadá přesně jako jeho maminka. Držím se kvůli tobě, drž se prosím i ty, kvůli mě. Hlavně mi také neodcházej,“ prosí svého syna zlomený otec.

Ke smutné zprávě připojil také fotku své zesnulé lásky. „Odpočívej v pokoji, zlatíčko, pořád ještě nechápu, že jsem o tebe přišel. Miloval jsem tě víc než cokoli na světě! Postarám se o našeho maličkého, který se dnes narodil,“ připsal nešťastně, ale odhodlaně Ozzy.

Daniellino náhlé úmrtí nyní prošetřuje policie. Příčiny smrti prozatím zůstávají bez vysvětlení.