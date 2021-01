Pohřešovanou Veroniku (13) hledají v lesích: Zahlédl ji kamioňák stopovat u Brna?

Rodina nemá o dívce zprávu, proto kontaktovala policii. Na sobě měla černé legíny, černé zimní boty, bílou čepici, bílou bundu s červeným vzorem na přední straně. Dívka měří mezi 160 až 165 centimetry. Vlasy má hnědé a účes mikádo.

„Dívka je nadále nezvěstná, postupně přichází další informací o tom, kde by se mohla pohybovat, veškeré skutečnosti prověřujeme. Z obavy možného úrazu při cestě z domova bude do pátrací akce nasazen i vrtulník. Cílem je prohledat lesní porost v širším okolí Chrudimi. Pokud víte kde se pohybuje (případně skrývá), kontaktujte co nejdříve policisty přes linku 158,“ uvedla mluvčí policie Eva Maturová v sobotu po poledni.

„Stále prověřujeme možnost, zda se neukrývá u některých přátel či spolužáků, v poledních hodinách na Chrudimsku létal vrtulník s termovizí, společně se strážníky městské policie jsme vyhodnocovali záznamy kamerového systému Chrudimi i Slatiňan, relaci o pohřešovaném dítěti vyhlásilo město v místním rozhlase,“ dodala mluvčí v podvečer.

Policie i nadále přijímá zprávy od čtenářů týkající se dívčina pohybu napříč Českou republikou. „Jeden z hovorů nás nasměroval až na okolí Brna, kde měl stopující dítě v obdobném oblečení míjet řidič kamionu. Palubní kameru neměl, o pohřešované slečně se údajně dověděl až s časovým odstupem.“

Veronika podle policie nemá kapesné, tudíž je vyloučeno, že by u sebe měla jakékoliv finanční prostředky, které by ji umožnily dostat se kamkoliv vlakem či autobusem.

"Prosíme rodiče, aby opravdu věnovali pozornost tomu, zda jejich děti ve svém pokoji dívku neschovávají, zároveň se obracíme na řidiče, aby se přihlásil ten, kdo pohyb dítěte v bílo-červené bundě na jakékoliv trase zaznamenal, nebo ji dokonce několik kilometrů vezl."

Ztracených dětí jsou ročně stovky, jenže některé se dodnes nenašly.