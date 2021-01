Dítě v ohrožení! Veroniku (13) hledá vrtulník: Odešla pro učebnici a už se nevrátila domů

Rodina nemá o dívce zprávu, proto kontaktovala policii. Na sobě měla černé legíny, černé zimní boty, bílou čepici, bílou bundu s červeným vzorem na přední straně. Dívka měří mezi 160 až 165 centimetry. Vlasy má hnědé a účes mikádo.

"Dívka je nadále nezvěstná, postupně přichází další informací o tom, kde by se mohla pohybovat, veškeré skutečnosti prověřujeme. Z obavy možného úrazu při cestě z domova bude do pátrací akce nasazen i vrtulník. Cílem je prohledat lesní porost v širším okolí Chrudimi. Pokud víte kde se pohybuje (případně skrývá), kontaktujte co nejdříve policisty přes linku 158," uvedla mluvčí policie Eva Maturová.

Dítě v ohrožení je národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech. Funguje jako systém včasného varování v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte.

Ztracených dětí jsou ročně stovky, jenže některé se dodnes nenašly.